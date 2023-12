Pewnie, że wróci, jeszcze rządu nie ogarnęli, a już wyszła afera z wiatrakami. Konfa chce nazbierać tyle punktów ile się da do kolejnych wyborów więc będą wszystko, co się da wyciągać - co za pis też robili.

Sprawa z SCT w Wawie, dotyczy % ludzi ale jest dostatecznie głośna jak ta piękna partia dba o zwykłych ludzi i ich potrzeby.

Do tego dojdzie w "nieprzekonanych" którzy głosowali przeciw pis by głosować przeciw Pokaż całość