Cały ten fejm emema to patola, rynsztok i freak show dla debili. Jakbym miał szukać analogii muzycznych, to tak klasę gorzej niż disco z pola.

Ale patrząc po znaleziskach i mikro, wykopkom to nie przeszkadza i grzeją się tym jak pryszczaty grubas do onlyfansiary po zasiłku.