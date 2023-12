Urządzenie s1 to wg normy szafa / kasetka itp z 3mm blachy stalowej + zamek z atestem

Nieprawda.Norma dla S1 nie definiuje minimalnej grubości ścianek, nie wiem skąd to wziąłeś.Wymagania dla S1 to:minimalna odporność na dostęp do wnętrza – 2,00 SU,ograniczenie liczby i rodzajów narzędzi użytych do badania – 40 TP,minimalna wytrzymałość mechaniczna na otwór kotwiący – 20 kN,minimalne zamknięcie – jeden zamek według