Pamiętajcie: media korporacyjne to wróg ludzkości. To one odgrywają fundamentalną rolę w przepychaniu wszystkich najgorszych pomysłów i zamordyzmu. To one rozkręcają panikę mającą na celu wytworzenie zgody na wojny, lockdowny, klimatyzm. To one będą dyskredytować wszystkie głosy sprzeciwu, żeby potem ogłosić "konsensus". Największe ha tfu na media.