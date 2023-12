Mi to wygląda na celowe działanie elit, aby taki "patriotyczny" i "katolicki" PIS obrzydził ludziom i patriotyzm i katolicyzm i generalnie swój własny kraj, robiąc właśnie takie rzeczy. Taki cichy, spiskowy plan globalistów którzy rządzą tym światem. I w sumie dobrze im to wychodzi póki co. Większość ludzi nawet nie pomyśli że to może wyglądać tak jak napisałem.