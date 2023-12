Wszystkie te szpitale tymczasowe to był jeden wielki przewał.

I to poważny, bo z jednej strony #!$%@? kasę, z drugiej ile osób umarło... Gdzie tam umarło, ZDECHŁO jak zwierzęta bez opieki w karetce bo nie było miejsc w normalnych szpitalach.

Po pierwsze, to za późno je stworzono, po drugie nawet jak już były to trzeba było być zdrowym, żeby się do niego dostać... A miliony przytulone.