I ten człowiek był ministrem cyfryzacji :D

Tak właśnie wyglądają PO'wskie kadry, to tych nieudaczników pis pogonił w wyborach, co niewiele osób raczy pamiętać. I kolejne 4 lata będzie taka beznadzieja w tym kraju bo starzy nieudacznicy wrócili do władzy.

PS: typ był ubeckim kapusiem!