No i o co ta afera? Przecież codziennie z krajów wschodnich jedzie tranzytem pełno takich odpadów chemicznych na zachód. Sam nie zliczę ile to razy ciągnąłem cysterną odpady chemiczne z litewskich zakładów do Niemiec bo Niemcy mają technologię i możliwości przerobu takich odpadów więc to hurtowo kupują a Litwa niestety nie ma.