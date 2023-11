Zabawne, że Chińczycy mają mnóstwo kasy na wielkie projekty i zero doświadczenia. To musi być dla nich zajebiście frustrujące. Ponaddźwiękowe samoloty - zero doświadczenia w walkach powietrznych. Rozbudowa floty - zero doświadczenia w operacjach na morzu. Ogromna armia - ostatnia większa wojna to nie wiem, inwazja Wietnamu ponad 50 lat temu? Nawet przy produkcji głupich samochodów elektrycznych musieli opłacać szpiegów w Tesli. Fajny ten tygrys taki papierowy.