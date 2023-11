Jak oni maja wwozić te luksusowe auta. Ostatnio widzialem filmik z granicy, połowa tych ciężarówek to lawety z Mercedesami, BMW, Porsche. Nawet jeżeli był to tylko fragment, to było tego od groma - ale pomijam to. Jak to jest że unia tak bardzo martwi sie o interesy kraju który nie jest we wspólnocie? Kryzys na granicy z Białorusią też im bardzo przeszkadzał - a w zasadzie to że blokowaliśmy uchodźców. Co sie Pokaż całość