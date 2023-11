I tym o to sposobem PO z PIS wspólnie zaniżyli poziom debaty/polityki w Polsce. Dzięki fanatykom którzy przyklaskiwali PIS'owi i go bronili gdy robili zagrywki poniżej pasa, zamiast powiedzieć:"Słuchajcie, wspieram Was, ale róbcie wszystko z procedurami, bo jak się kiedyś zmieni władza, to będą robić to co Wy"i... teraz PO robi to samo co PIS XDBeka z wyborców