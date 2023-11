On sie pewnie w ostatniej chwili dowiedzial. Jak Kwaczenko spotkal rano Blaszczaka przy kiblu, to dal mu stowe i powiedzial, zeby sobie jakis krawat ladny kupil za rogiem, bo wystapi dzis na ceremonii u Dudy. A Morawiecki liste swoich ministrow poznal w limuzynie, jak dojezdzal do palacu prezydenckiego. Na ceremonii kilkal na telefonie, aby sprawdzic, kim wlasciwie sa te osoby, ktore prezentuje.