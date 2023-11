WYTŁUMACZENIE:



Adrian Polański ps. Polak to freakfighter znany z konfliktu o bułkę z Amadeuszem Roślikiem ps. Ferrari.



Pewnego razu jeden z wykopków skorzystał z usług niejakiej BEATRIS, której ogłoszenie znalazł na portalu roksa (aktualnie jest to Anna, lat 35, podróżująca po różnych miastach Polski na stronie escort.pl). Po jakimś czasie na jednym z filmów FAME MMA na YT znalazła się matka Adriana, która według wykopka była łudząco podobna do owej Pokaż całość