Hołownia robi w końcu to co, za przeproszeniem, zawsze należało do psich obowiązków każdego marszałka sejmu - i to jest wielka ulga i radość dla wszystkich nas - obywateli, w tym mnie który nie głosował na jego partię. Wyróżnia go poważne podejście do pełnionego urzędu co sprawia że serce roście.



Wszystkim walącym konia aż do odcinki do jego osoby przypominam jednak, żeby chłodzili głowy i umieli odsiać jego showmańskie zagrywki retoryczne, których Pokaż całość