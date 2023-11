Case Giertycha to idealny przykład tego, jak w III RP działają media. Gość, gdy był frontmanem Ligi Polskich Rodzin był wiecznie wyszydzany przez media, w czym pomagała jego frankenstainowa aparycja. Jako szef MEN był również głównym wrogiem organizacji uczniowskich (sterowanych zresztą do dziś przez rodziców i nauczycieli) za pomysł z mundurkami. Pamiętam transmisje w TV - "Giertych do wora, a wór do jeziora" itp. Nie pomogła nawet "matura Giertycha", czyli brak konsekwencji Pokaż całość