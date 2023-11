Obczaiłem to kiedyś u mojego starego, który "podpisywał" kolejną umowę przez telefon, a wiadomo boomera naiwnego można robić w #!$%@? ile się da. Taryfa podstawowa? No to podstawowa przecież, nie? Najtańsza na pewno. Mało tego, zorientowałem się, że 2 lata wcześniej też już jakieś gówno doliczali, tylko wtedy jeszcze przed covidem było to na tyle mało dotkliwa opłata, że nikt na to uwagi nie zwrócił.



Zdzwoniłem z tym do regionalnego URE, tam Pokaż całość