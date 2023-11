Chętnie dowiedziałbym się jak to jest możliwe i dokąd został deportowany bo o ile się orientuję, deportacja do kraju ogarniętego wojną nie jest możliwa. Sam ruch popieram, a jeśli jakimś cudem deportacja jest możliwa, to powinna mieć miejsca w przypadku każdego obcokrajowca i to już przy pierwszym przestępstwie a nawet wykroczeniu, szkoda że artykuł za paywallem i się nie dowiem bo za czytanie wybiórczej płacić nie będę.