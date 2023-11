"Przeprosiny mają być umieszczone na stronie tvp.info w górnej części strony, w osobnym obszarze, ponad wszelkimi wiadomościami i panelami. Treść ma być taka i taka, i ma być umieszczona w formie czarnego napisu na białym tle."

Przeprosiny mają być umieszczone na głównej stronie tvp.info

Najwidoczniej wnioskodawca nie określił dokładnie, jak z technicznego punktu widzenia takie przeprosiny mają wyglądać.Pewnie zostało to napisane tak:I to by było wszystko. A powinny wyglądać następująco: