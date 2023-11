Pięknie Natajsrachu roz**** Izrael. Od środka i na zewnątrz. Wszędzie protesty przeciwko Izraelowi a Demokraci właśnie przeżywają całkwoity rozłam a ich elektorat właśnie protestuje przed Białym Domem i mówi do Bidena "fuck you".

Ciekawe to będą wybory w USA.

Pewnie wygra Trump, bo Biden już nie ma szans.



Tak się kończy jak do władzy dochodzą sfrustrowani nacjonaliści.