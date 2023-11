Jak sie podywzszalo ceny stali do #!$%@? poziomow i wykonczylo czesc malych odbiorcow, to nic dziwnego ze przyszlo zalamanie, skoro nie ma komu kupowac.



Firmy produkujace jakies detale z ogolnie pojetej matalo-plastyki, dostaly w ryj takimi cenami, ze nie stac ich bylo na material. Nie masz materialu - nie produkujesz - nie sprzedajesz - nie masz za co kupic materialu.