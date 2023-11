Wiadomo, sprzeda lotosu przez pis firmie mol nie ma z tym nic wspólnego. W ogóle to czysty przypadek że ten pan dostaje piejiadze od tej firmy. W ogóle wegry nasz najwiekszy przyjaciel znane są z tego że tam wszystkie tranzakcje są bardzo legitnie robione. Także nie ma co drożyć temu, rozejdzmy się, sprawiedliwe swoi dostali co mieli dostać