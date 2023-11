Całkiem się we łbach poprzestawiało. W końcu dojdzie do sytuacji, kiedy 9 milionowy przestanie się chować za spódniczką skorumpowanego USA (bo to imperium chyli się ku upadkowi), a cały świat islamski będzie chciał zwrócić Izraelowi to, na co ten pracuje od dziesięcioleci. Ciekawe, czy ktoś w Izraelu rozważa taki wariant.