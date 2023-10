To teraz suche fakty. Izrael pod względem powierzchni jest porównywalny do zachodniopomorskiego. Obecnie populacja to niecałe 10 mln ludzi. W ciągu 25 lat populacja zwiększyła się prawie dwukrotnie. Dużą część terenu Izraela stanowi pustynia. To wszystko wygląda jakby Izrael tylko czekał na atak terrorystyczny by móc przy oklaskach opinii międzynarodowej przejąć tereny palestyńskie. Do tego w Izraelu od początku trwają ogromne protesty antyrządowe. Ten zamach spadł im z nieba