Do aresztu trafił 26-letni obywatel Ukrainy, który usłyszał zarzuty organizowania przemytu ludzi i czynnej napaści na funkcjonariuszy SG. Grozi mu nawet do 10 lat więzienia - poinformował we wtorek rzecznik Nadodrzańskiego Oddziału SG por. SG Paweł Biskupik.