Wy tu śmichy chichy, a tymczasem ostateczna bitwa dobra że złem (znana jako armageddon) ma się odbyć właśnie gdzieś w Izraelu, może nawet w dolinie Jeruzalem. Oczywiście są tacy, którzy mówią że wcale nie, ale wiecie, może coś w tym jest? Czy będziemy świadkami apokalipsy? A zdajecie sobie sprawę co będzie potem?

Przyjdzie Jezus na 1000 lat i będzie rządził. Ciekawe co mu powiecie jak was spyta co oglądaliście w internecie, albo