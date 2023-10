Izrael prowadzi ludobójstwo (inaczej holokaust) palestyńczyków. Chce ich wymordować co do sztuki bazując na pochodzeniu etnicznym. Ludobójstwo to jedyne określenie którego można tu użyć. A co ich motywuje? Nie chcą problemów przy inwestycjach gospodarczych na cmentarzyskach palestyńczyków zrobionych na terenie obozów koncentracyjnych w strefie gazy (jak nie zabiją ich czołgi to głód, brak wody i dostępu do leków które celowo sprowadził na nich izrael)