Niewiele materiałów widziałem z tego, bo są głównie nudne (ten cały Prezes ciągle takie same filmy robi), ale co zapamiętałem, to to że ci ludzie się jarają państwem trzeciego świata xD. Nie jego kulturą, historią, klimatem, jedzeniem itd. tylko tym, że tam nie ma regulacji i w ogóle korwinowy raj. No chyba, ze nie wszyscy tacy są.