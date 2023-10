Piekło kobiet podczas wojny:

Musiałam jechać z kumpelami do Dubaju żeby kontynuować moje hot girl summer. W klubie mieli jakieś mocne alko. Teraz po wyruchaniu miejscowego dżolero nie dość że tzipa boli to jeszcze głowa! Jakby tego było mało to mojemu chłopakowi głowę urwało i jest mi smutno. Jak ten skur*syn mógł mi to zrobić akurat dzisiaj?!