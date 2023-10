Wydrukujcie sobie moje słowa i włóżcie do koperty, do szuflady za 20 lat zobaczycie że miałem rację!

Nowy Hitler już się urodził, chodzi gdzieś w Europie do podstawówki.

50 lat lewicy w Europie doszczętnie zdeptało 5000 lat osiągnięć białego człowieka.

W samych Niemczech jest już 20.000.000 imigrantów.

To tak jakby organizm człowieka miał 15 kg nowotwór.

Chirurg potrzebny NATYCHMIAST!