Mogli napisać na paczce ''To nie brokat'', wtedy by nie znaleźli. Zauważyliście, że służby zajmują się wszystkim tylko nie ważnymi rzeczami, to jakaś masakra jest. Brokat został aresztowany, sukces, na jaki możecie sobie pozwolić. Obok aresztowania z antyterrorystami kogoś za 100 zł '' Cały majątek'' to drugi sukces. Powinni wydawać broszurki.