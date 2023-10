To, że są to firmy powiązane z pisem to tam jeden przysłowiowy luj. Ale jakie innowacje robią! Co druga firma robi kartony, na które dostała 50 baniek. Nie żartuję, 20 minut z googlem i sami zobaczycie. Kartoniarzy jest kilka, są też inne opakowania. Zdecydowanie takich innowacji i inwestycji w naukę potrzebujemy.



Dopiero co była afera ogromna z NCBiRem - ale wtedy oprócz ładowania hajsu w swoich zostawiali też sporo kasy na normalne Pokaż całość