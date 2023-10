Była to pisowska przybudówka zorientowana na zabranie tego 1,5% konfederacji, podobnie jak bezpartyjni mieli zabrać głównie trzeciej drodze i optymalnie wyrzucić obydwie partie pod prog.



Nawet z podpisami najpewniej było podobnie jak z Jakubiakiem. Jak takie wydmuszki mogłyby same uzbierać podpisy na 21 okrętów?! To wymaga masy osób u podstaw.



Gdyby konfa dostała z tego nawet 1pp, to zyskałaby pewnie kilku posłów więcej...



Finalnie skończyło się na tym, że PiS nie tylko Pokaż całość