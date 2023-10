Podaje całość do realizacji przez koalicję:

- podwyżka dla nauczycieli w wysokości 30% wynagrodzenia zasadniczego

- cofnięcie zmian wynikających z Polskiego Ładu - min. likwidacja składki zdrowotnej

- likwidacja podatku Belki

- podniesienie kwoty wolnej od podatku do 60k zł

- powrót do stawek VAT 22% i 7%

- brak podwyżek CIT i PIT przez całą kadencję

- utrzymanie dotychczasowego programu 500 plus (800zł na dziecko)

- wprowadzenie tzw. babciowego w wysokości Pokaż całość