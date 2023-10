pomimo tego, że głosowałem na opozycję, nie widzę w tych 100 konkretach praktycznie nic ciekawego - sterta socjalistycznych postulatów, dopłaty, dotacje, rozdawnictwo, brzmi szczerze mówiąc gorzej niż to co głosił PiS... aha, no i oczywiście kobiety, kobiety, kobiety, kobiety, kobiety, najważniejsze, powtarzam najważniejsze są kobiety



właściwie jedyne co popieram to sekcja "rozliczenie PiS", likwidacja zakazu handlu w niedziele i powrót do składki zdrowotnej na starych zasadach - reszty mam szczerą nadzieję, że Pokaż całość