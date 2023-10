Bo to jest tak, że aby z tymi małymi gremlinami wytrzymać psychicznie, to trzeba mieć odpowiednie predyspozycje psychiczne. Co innego swój dzieciak, co innego cudze, w ilościach hurtowych.

Nie mówię, że naturalnym jest aby je bić, po prostu może to wywoływać głęboki dyskomfort psychiczny i to może objawiać się różnie: przygnębienie, agresja itd. To wina doroslego, gdy nie daje sobie rady z emocjami.

Po prostu nie każdy nadaje się do pracy z Pokaż całość