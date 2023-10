Tak zwane "siły demokratyczne opozycji" odcinają się jak mogą i jak mogą plują na pisiorów, ale żadnemu z polityków nie przyjdzie do głowy jedno, aby ich ucywilizować. Z całą pewnością PiS nie odwalały większości swoich numerów jakby miał koalicjanta, który go pilnuje. Pytanie rodzi się zasadnicze, czy takie podejście jest demokratyczne? Otóż, nie. Jest to zachowanie spychające miliony polskich wyborców na margines. Traktowani są jak obywatele drugiej kategorii. Tak nie można. Cieszycie Pokaż całość