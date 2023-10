Kolejna mądra i nikt jej nie będzie mówił, że tanie jest drogie, a drogie będzie jeszcze droższe. Z tymi mieszkaniami to tylko wielka płyta i budowa nowych osiedli na masową skalę, wtedy może by się udało spełnić cześć swoich obietnic. Kapitaliści by mnie zjedli, że ingeruje w wolny rynek a komuniści, że daje puste mieszkanie z czynszem, a nie bez czynszu XD ehh Polanda