Wszystko wskazuje na to, że kandydat mniejszości niemieckiej Ryszard Galla nie wejdzie do Sejmu. Będzie to pierwsza taka sytuacja od 1991 roku. Po podliczeniu danych z ponad 98 proc. obwodowych komisji wyborczych w okręgu wyborczym nr 21 KWW Mniejszość Niemiecka zdobyła tylko 5,24 proc. głosów.