Największy sprzedawczyk polskiej polityki. Startował jako antysystemowiec, zarzekał się, że nikt nie jest w stanie go kupić, że jest w polityce tylko dla idei i będzie do końca oddany swoim wyborcom, a skończył jako pisowski wylizywacz rowów na poziomie Szafarowicza. Ta menda nie powinna nawet dostać się do sejmu. Ciekawe co myślą o nim jego wyborcy z 2015 roku. Ja na szczęście nie oddałem nigdy głosu na jego partię, ale muszę przyznać, Pokaż całość