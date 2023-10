To pokazuje dlaczego systemy faszystowskie nie działają a komuniści to banda idiotów. Jak nie ma po co dowozić tego paliwa na te Orleny... to co prawda cena nadal jest z księżyca, ale się to paliwo przestaje dowozić. A na koniec zamiast kogoś okradać i kupować po cenie z księżyca klienci są dymani na czarnym rynku i płacą 4x więcej niż by płacili gdyby tylko jakiś idiota nie zaczął sztucznie majstrować przy cenach.