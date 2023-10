Mnie wystarczy, że ci co do tej pory nie chcieli głosować zaczną wybierać Konfederację i Hołownię z Kamyszem. Spokojnie będzie ich ponad 20% więcej niż do tej pory głosowało w wyborach. Żadne sondaże nie są w stanie uwzględnić tych co nie głosowali do tej pory bo wiedzieli, że złodzieje są u władzy od 1989 roku dlatego ci ludzie nie będą głosować na PiS czy KO.