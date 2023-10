Są nagrania czy tylko stenogramy? Chcialbym usłyszeć bez cięć całą rozmowę, bo wygląda to mało wiarygodnie jak narazie.

Nie ufam za grosz politykom, więc jak wychodzą takie rzeczy zawsze mam dystans. Widziałem tylko stenogramy na TVP, a im nie ufam jeszcze bardziej niż politykom.

Jeśli są to proszę o link.



No i jeszcze jest jedno pytanie. Skąd mają takie nagrania?