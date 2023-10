Może i na cenowce taniej niz w osiedlowym, ale przynajmniej musisz kazdy produkt zeskanować i porównać aby wiedziec czy cie oszukują... ciekawe czy cena na kasie to zawsze to samo co w sprawdz cenę...



No i sa sluzby ktore moglyby wejsc do takich firm i zebrac miliony w ciemno az do unormowania sytuacji, bo po to sa, ale nie... urzednik da 3 k kasjerce ktora nie dosc skutecznie polozyla paragon... ale nie Pokaż całość