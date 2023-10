Pachnie jedna wielką ustawką. Bibi jak ostatecznie rozwiaze kwestie palestynska to juz ze stolka nie zejdzie. Jakis tam egipt wiadzial a caly swiat zaskoczony ze mossad nie wiedzial, nazywajac to "kompromitacją" Sprawa szyta grybszymi nicmi. Przypominam ze Hamas to zdaje sie zalozone bylo przez sam Izrael.