Najpierw rzekome 350 tys imigrantów z krajów islamskich i zero dowodu na to. Po weryfikacji tego przez antypisowskie medium jakim jest oko.press okazało się że to bujda na resorach.



Teraz niby 1700 ruskich pracuje przy infrastrukturze krytycznej i znowu zero dowodów i konkretów. Za chwilę się okaże że to kolejne kłamstwo.



PiS ma tyle afer i wad że nie trzeba nawet kłamać a ci debile rozpowiadają takie bajki, po #!$%@?? Po to Pokaż całość