Jak to ścierwo znowu dojdzie do władzy, to jest tylko kwestią czasu, kiedy #!$%@? go ochotnik nie mający wiele do stracenia.

Wtedy będzie potrzebny dobry karnista do ścieżki obrony za zabójstwo w afekcie i najniższa karę 1 roku, albo nawet uniewinnienie...