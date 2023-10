Jedynym ratunkiem dla Polski jest dziś ZAMKNIĘCIE kraju dla wszystkich mężczyzn urodzonych w Azji i Afryce – kobiety nie tylko mają mniejsze skłonności do popełniania przestępstw, ale też i mniejsze możliwości – są słabsze fizycznie, wolniejsze oraz gorsze w planowaniu.Dodatkowo jeśli kobieta z Azji czy Afryki urodzi dziecko Europejczykowi, to dziecko te zostanie wychowane na Europejczyka. Jeśli jednak Ojcem jest osoba z Azji, Afryki czy Ameryki płd/środkowej, to istniej duża szansa, że dziecko będzie wychowane w kulturze ojca – jeśli go zabranie, co jest częste w przypadkach dzieci par Europejka + Afrykanin/Arab to wychowa go nie matka, a osoby z otoczenia o podobnym pochodzeniu co on.Polskie ulice są zalewane ludźmi o ciemniejszym kolorze skóry – a ilość przestępstw przez nich popełnianych jest wręcz kosmiczna. Niektóre nacje są SETKI razy bardziej odpowiedzialne za morderstwa, kradzieże i gwałty.Przykładowo na 10 000 dorosłych Polaków może być kilku złodziei, podczas gdy wśród Gruzinów będzie to już kilkaset. Pamiętajcie o tym przy urnach.