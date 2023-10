To oczywiste, że powodem jest upolitycznienie wojska!

To nie generałów wina, że mają buca za ministra obrony z ramienia "zorganizowanej grupy przestępczej PIS".

To nie generałów wina, że menele bez wykształcenia sprzedało się za 500+, 1000+, 13stki, 14stki, swinia+ i inne.

To nie generałów wina, że w p0lsce ustrój demokratyczny wygląda w sposób następujący: debil* wybiera większego debila*, by debil* za debila* decydował! /lub debil* wybiera większego debila*, by debil*, debilem* zarządzał! Pokaż całość