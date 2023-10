Złapali pedofila za jaja, kupią od niego po zawyżonej cenie, a następnie te pieniądze po sprzedaży pójdą gdzie? W pisdu.



Nie chodzi mi o ich złodziejstwo, tylko o krzyż w zębach i biało-czerwoną chorągiewkę w kostropatej łapie. I to, że banda tych j3banych retardów, która wyniosla ich do władzy mówi, że "to dla bolzgi i pana boga!"



Nie było w historii Polski większych hipokrytów u władzy. Być może hipokryzja to najważniejsza cecha Pokaż całość