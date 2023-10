Nie wiem czy przyznaje się do pedofilii, natomiast przyznaje się co najmniej do efebofilii. Inna sprawa, że całe multum pedofilów wykorzystujących chłopców twierdziło, że nie maja skłonności do pedofilii, tylko właśnie do efebofilii. Naczelny przykład - Wojciech Krolopp - (nie)słynny dyrygent chóru ""Poznańskie Słowiki"